Hacısalihoğlu: Hedefimiz 6 puan
Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, Süper Lig'de kalan iki haftada oynayacakları Bursaspor ve Kardemir Karabükspor maçlarını kazarak 6 puanı almak istediklerini söyledi.
Hacısalihoğlu, sakat ve cezalı futbolcuların çokluğuna rağmen sahaya çıkacak tüm oyunculara güvendiklerini belirterek, "Trabzonspor ruhuna yakışır mücadeleyle birlikte kalan iki maçımızı kazanıp 6 puanı almak istiyoruz. Kalan 180 dakikada sahaya kim çıkarsa çıksın en iyi mücadeleyi sergileyeceğinden hiçbir kuşkumuz yoktur. 6 puan sıralamadaki konumumuz için de belirleyici olacaktır. Bu süreçte taraftarımızın desteği de futbolcularımıza güç verecektir" ifadesini kullandı.
- 11.5.2018
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