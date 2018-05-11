Hacısalihoğlu: Hedefimiz 6 puan – Fotomaç – 11 Mayıs 2018
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    11 Mayıs 2018, Cuma
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    Hacısalihoğlu: Hedefimiz 6 puan

    Hacısalihoğlu: Hedefimiz 6 puan

    Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, 'de kalan iki haftada oynayacakları ve maçlarını kazarak 6 puanı almak istediklerini söyledi.

    Hacısalihoğlu, sakat ve cezalı futbolcuların çokluğuna rağmen sahaya çıkacak tüm oyunculara güvendiklerini belirterek, " ruhuna yakışır mücadeleyle birlikte kalan iki maçımızı kazanıp 6 puanı almak istiyoruz. Kalan 180 dakikada sahaya kim çıkarsa çıksın en iyi mücadeleyi sergileyeceğinden hiçbir kuşkumuz yoktur. 6 puan sıralamadaki konumumuz için de belirleyici olacaktır. Bu süreçte taraftarımızın desteği de futbolcularımıza güç verecektir" ifadesini kullandı.
    1. 11.5.2018
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