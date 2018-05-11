Fırtına 11 takımdan fazla gol yedi – Fotomaç – 11 Mayıs 2018
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    11 Mayıs 2018, Cuma
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    Fırtına 11 takımdan fazla gol yedi

    Fırtına 11 takımdan fazla gol yedi
    savunmadaki krizi çözemedi. Kasımpaşa'ya sahasında 5-2 mağlup olan bordo-mavililer, ligin en çok gol yiyen 6 takımı arasında yer alıyor. 32 maçta kalesinde 50 gol gören Fırtına, 11 takımdan fazla gol yedi.


    Evinde de aynı
    Karadeniz ekibi bu sezon Süper Lig'de evinde en çok gol yiyen 3 takımdan biri. Karabükspor iç sahada 34 gol yerken, Fırtına'nın kalelerinde gördüğü gol sayısı ise 28.
    1. 11.5.2018
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