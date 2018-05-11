Burak Yılmaz: Anlaşmadım – Fotomaç – 11 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Mayıs 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    : Anlaşmadım

    Burak Yılmaz: Anlaşmadım
    Karadeniz ekibinin başarılı golcüsü , son günlerde kendisi hakkında çıkan transfer haberlerine noktayı koydu. Milli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Hiçbir takımla anlaşmadım. Yalan haberlere itibar etmeyin, tek isteğim bir an önce ameliyat olup ağrılarımın geçmesi" ifadelerini kullandı. 32 yaşındaki forvetin önce Başakşehir sonra da Beşiktaş ile anlaştığı öne sürülmüştü.
    1. 11.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Burak Yılmaz: Anlaşmadım haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN