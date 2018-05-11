Burak Yılmaz: Anlaşmadım
Karadeniz ekibinin başarılı golcüsü Burak Yılmaz, son günlerde kendisi hakkında çıkan transfer haberlerine noktayı koydu. Milli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Hiçbir takımla anlaşmadım. Yalan haberlere itibar etmeyin, tek isteğim bir an önce ameliyat olup ağrılarımın geçmesi" ifadelerini kullandı. 32 yaşındaki forvetin önce Başakşehir sonra da Beşiktaş ile anlaştığı öne sürülmüştü.
- 11.5.2018
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