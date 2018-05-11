13 kez kazanabildi
Trabzonspor, Süper Lig'de oynadığı son 38 karşılaşmadan sadece 13'ünü galibiyetle kapattı. 14 beraberlik elde eden Karadeniz ekibi ayrıca 11 de yenilgi yaşadı. Trabzonspor, oynadığı 38 maçın 20'sini iç sahada oynarken bu karşılaşmalarda 8'er galibiyet ve mağlubiyet aldı. Ayrıca Karadeniz temsilcisi 4 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer deplasmanda çıktığı 18 karşılaşmada ise 10 beraberlik, 5 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı.
- 11.5.2018
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