Trabzonspor'da tüzük, genel kurula verilecek – Fotomaç – 10 Mayıs 2018
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    10 Mayıs 2018, Perşembe
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    Trabzonspor'da , genel kurula verilecek

    Trabzonspor'da <a href="/index/tuzuk?id=671f8972-c14c-4ddb-8e89-905f2a6ed71d" class="" rel="tag">tüzük</a>, genel kurula verilecek
    Bordo-mavili kulüp, tadilatıyla ilgili talep ve öneriler için bir sayfa oluşturdu. Kulüpten yapılan açıklamada, tadilatıyla ilgili öneri ve taleplerin, resmi sitede oluşturulan sayfadan yapılabileceği belirtildi. Oluşturulacak taslak tüzük 30 Haziran 2018'de genel kurulun onayına sunulacak.
    1. 10.5.2018
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