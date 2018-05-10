Trabzonspor'da Onazi de sakatlandı – Fotomaç – 10 Mayıs 2018
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    10 Mayıs 2018, Perşembe
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    'da de sakatlandı

    <a href="/index/trabzonspor?id=baf82e9c-5437-4eab-969e-5495abce38bf" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>'da <a href="/index/onazi?id=fad4d0c0-40b8-46bf-b547-50bc998ee0f5" class="" rel="tag">Onazi</a> de sakatlandı

    , 'in 33. haftasında 13 Mayıs Pazar günü ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları süren , Kamil , Uğur Demirok ve Fabian Castillo'nun yanı sıra ile Hugo Rodallega katılmadı.

    Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda dar alanda pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı.

    Onazi de sakatlandı
    Son haftalarda kart cezası ve sakatlıklar nedeniyle eksik oyuncu sıkıntısı yaşayan bordo-mavililerde, Ogenyi de sakatlandı.

    Çift kale maçta rakibi ile girdiği mücadelede yerde kalan ve tedavisi yapıldıktan sonra oyuna dönen Nijeryalı oyuncu, ağrıları devam edince antrenmanı tamamlayamadı. Sağ arka adalesini tutarak sahadan çıkan oyuncu soyunma odasına gitti. Bu futbolcunun durumunun ciddi gözükmediği öğrenildi.

    , yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

    1. 10.5.2018 13:08
    2. Güncelleme: 10.5.2018 13:11
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