Trabzonspor'da Onazi de sakatlandı
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 13 Mayıs Pazar günü Bursaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları süren Onur Recep Kıvrak, Kamil Ahmet Çörekçi, Uğur Demirok ve Fabian Castillo'nun yanı sıra Burak Yılmaz ile Hugo Rodallega katılmadı.
Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda dar alanda pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı.
Onazi de sakatlandı
Son haftalarda kart cezası ve sakatlıklar nedeniyle eksik oyuncu sıkıntısı yaşayan bordo-mavililerde, Ogenyi Onazi de sakatlandı.
Çift kale maçta rakibi ile girdiği mücadelede yerde kalan ve tedavisi yapıldıktan sonra oyuna dönen Nijeryalı oyuncu, ağrıları devam edince antrenmanı tamamlayamadı. Sağ arka adalesini tutarak sahadan çıkan oyuncu soyunma odasına gitti. Bu futbolcunun durumunun ciddi gözükmediği öğrenildi.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
- 10.5.2018 13:08
- Güncelleme: 10.5.2018 13:11
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savaş Sen kimsin ki? Bazı hoca dediğin Dünyanın sayılı hocalarndan rüyanızda bile göremiyeceğiniz uefa şampiyonu dört yıldızlı takımın hocası.
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