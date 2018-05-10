Trabzonspor'da altyapıdan yedi takviye – Fotomaç – 10 Mayıs 2018
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    10 Mayıs 2018, Perşembe
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    Trabzonspor'da yedi takviye

    Trabzonspor'da altyapıdan yedi takviye
    maçı öncesi sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu nedeniyle , takviye istedi. Cafer Tosun, Sefa Akgün, Ayberk Kardaş, Furkan Ödemiş, Burak Beder, Muzaffer Kablan, Kerem Baykuş, A takımla idmana çıktı. Bu futbolculardan bazıları A takımda kalacak.
    1. 10.5.2018
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