Trabzonspor'da 12 yabancı ile ilgili yol haritası belirleniyor – Fotomaç – 10 Mayıs 2018
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    10 Mayıs 2018, Perşembe
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    'da 12 yabancı ile ilgili yol haritası belirleniyor

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>'da 12 yabancı ile ilgili yol haritası belirleniyor
    Kadrosunda 12 yabancı bulunduran (Esteban, Durica, Hubocan, Pereira, Onazi, Kucka, Castillo, Bero, Sosa, Rodallega, N'Doye ve Novak) , maliyetleri yüksek oyuncularla ilgili sezon sonu yol haritası belirleyecek. Yönetimin, bazı isimleri kadroda tutması bekleniyor.
    1. 10.5.2018
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