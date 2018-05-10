Trabzonspor'a kötü haber! Burak Yılmaz da sezonu kapadı – Fotomaç – 10 Mayıs 2018
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    10 Mayıs 2018, Perşembe
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    'a kötü haber! da sezonu kapadı

    <a href="/index/trabzonspor?id=baf82e9c-5437-4eab-969e-5495abce38bf" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>'a kötü haber! <a href="/index/burak-yilmaz?id=d2994c04-c41c-4742-ab0e-75ac0f06fbd1" class="" rel="tag">Burak Yılmaz</a> da sezonu kapadı

    'de pazar günü deplasmanda , gelecek hafta da sahasında ile karşılaşacak 'da tam anlamıyla sakatlık kabusu yaşanıyor...

    Bordo-mavililerde, kart cezalıları Okay, Hubocan ve Kucka, maçında görev alamayacak. Onur, Castillo, , Uğur'un da sakatlıkları devam ederken bu oyunculara Burak ile Rodallega da eklendi. şube sorumlusu , 'ın sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığını kaydetti.

    5'İNCİ İSİM OLDU
    Burak'ın kasıklarındaki ağrının oynamasına engel olduğunu belirten Şahin, "Burak 'ya gitti, 'de fıtık ameliyatı olacak. Kalan iki haftada takımda yer alamayacak" dedi. Şahin, Rodallega'nın da sakatlığının bulunduğunu ifade ederek, bu futbolcunun MR'ının çekildiğini ve bu hafta forma giyemeyeceğini aktardı. Böylece 'da Burak ile birlikte sezonu kapatan oyuncu sayısı 5'e yükseldi. Daha önce Onur, , Uğur ve Castillo da sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatmıştı.

    FORVET SIKINTISI
    'da maçı öncesi forvet hattında sıkıntı yaşanıyor. Fıtık ameliyatı için 'ya giden 'ın ardından Hugo Rodallega'nın da kasığında yırtık tespit edildiği belirtildi. Dün yapılan antrenmana katılmayan Rodallega'nın Bursaspor maçında forma giyemeyeceği kaydedildi. Hatta 32 yaşındaki Kolombiyalı yıldızın sınavına yetişmeme ihtimali de yüksek. Bordo-mavililerde Burak ve Rodallega'nın yokluğunda forvet hattında tek alternatif Dame N'Doye kaldı.

    BURSA MAÇI ÖNCESİ 9 EKSİK
    Pazar günü deplasmanda yapılacak Bursaspor maçı öncesi 3 kart cezalısı, 6 da sakatlık olmak üzere 9 eksik bulunuyor. Okay, Hubocan, Kucka kart cezalısı ve Bursaspor sınavında görev alamayacak. Onur, Castillo, Kamil, Uğur, Burak ve Rodallega'nın da sakatlıkları devam ediyor.
    1. 10.5.2018
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