Trabzonspor'a kötü haber! Burak Yılmaz da sezonu kapadı
Süper Lig'de pazar günü deplasmanda Bursaspor, gelecek hafta da sahasında Karabükspor ile karşılaşacak Trabzonspor'da tam anlamıyla sakatlık kabusu yaşanıyor...
5'İNCİ İSİM OLDU
Burak'ın kasıklarındaki ağrının oynamasına engel olduğunu belirten Şahin, "Burak Almanya'ya gitti, Berlin'de fıtık ameliyatı olacak. Kalan iki haftada takımda yer alamayacak" dedi. Şahin, Rodallega'nın da sakatlığının bulunduğunu ifade ederek, bu futbolcunun MR'ının çekildiğini ve bu hafta forma giyemeyeceğini aktardı. Böylece Trabzonspor'da Burak ile birlikte sezonu kapatan oyuncu sayısı 5'e yükseldi. Daha önce Onur, Kamil Ahmet, Uğur ve Castillo da sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatmıştı.
FORVET SIKINTISI
Trabzonspor'da Bursaspor maçı öncesi forvet hattında sıkıntı yaşanıyor. Fıtık ameliyatı için Almanya'ya giden Burak Yılmaz'ın ardından Hugo Rodallega'nın da kasığında yırtık tespit edildiği belirtildi. Dün yapılan antrenmana katılmayan Rodallega'nın Bursaspor maçında forma giyemeyeceği kaydedildi. Hatta 32 yaşındaki Kolombiyalı yıldızın Karabük sınavına yetişmeme ihtimali de yüksek. Bordo-mavililerde Burak ve Rodallega'nın yokluğunda forvet hattında tek alternatif Dame N'Doye kaldı.
BURSA MAÇI ÖNCESİ 9 EKSİK
Pazar günü deplasmanda yapılacak Bursaspor maçı öncesi 3 kart cezalısı, 6 da sakatlık olmak üzere 9 eksik bulunuyor. Okay, Hubocan, Kucka kart cezalısı ve Bursaspor sınavında görev alamayacak. Onur, Castillo, Kamil, Uğur, Burak ve Rodallega'nın da sakatlıkları devam ediyor.
- 10.5.2018
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Toplam 6
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Yorum
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Toplam 1
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Trabzonspor'a kötü haber! Burak Yılmaz da sezonu kapadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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