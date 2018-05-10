Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay’dan bol şut emri – Fotomaç – 10 Mayıs 2018
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    10 Mayıs 2018, Perşembe
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    Trabzonspor ’dan bol şut emri

    Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay’dan bol şut emri
    Fırtına, maçının hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürdü. Rıza Çalımbay yönetimindeki idmana sakatlıkları bulunan Uğur, Onur, Kamil, Castillo, Burak ve Rodallega katılmadı. Oynanan çift kalede Çalımbay talebelerinden bol bol şut çekmelerini istedi.
    1. 10.5.2018
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