Trabzonspor ilk 4’e hasret kaldı
Şampiyonluk parolasıyla başladığı 2017-18 sezonunda kalan 2 haftada 5'incilik mücadelesi verecek olan Trabzonspor, son 4 sezonda da Süper Lig'de sıralamada ilk 4 içerisinde yer alamadı.
?LİGDE İLK 5 YARIŞI
Şampiyonluk hedefine erken havlu atan, Türkiye Kupası finalinden çıkacak sonuca göre ise Avrupa kupalarına katılma şansı devam eden bordo-mavililer, 5'incilik için 48'er puanlı Demir Grup Sivasspor ve Göztepe ile yarış halinde. Haftayı puansız tamamlayarak ilk 5 yolunda da rakipleriyle farkı açma noktasında önemli kayıp yaşayan Trabzonspor, kalan iki haftada Avrupa yarışını sürdürecek.
- 10.5.2018
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Rodrigues'e son talip Lazio!
Toplam 6
Yorum
GS LI ŞAKAMI BU YA NE 15 RODRİGES AYARINDAKİ OYUNCULAR EN AZ 30 MLYN EURODUR
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Sofiane Feghouli'nin yerine Yasin Öztekin
Toplam 1
Yorum
nevzat mariano oynayacaksa lines arkada mariano onde süper olur bence
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Avrupa'ya damga vurdular
Toplam 1
Yorum
hakan fatih tekke nerde? süper kupa finalinde maçın adamı seçildi. Adam gol kralı oldu
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