Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin: "Hedef Avrupa" – Fotomaç – 10 Mayıs 2018
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    10 Mayıs 2018, Perşembe
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    Haluk Şahin: "Hedef Avrupa"

    Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin: "Hedef Avrupa"

    Haluk Şahin, “Eksik futbolcularımızın fazlalığına rağmen kalan 2 maçımızı kazanmak ve Avrupa Ligi’ne gitmek istiyoruz” dedi.

    Haluk Şahin, eksik oyuncuların fazla olmasına karşın ligde kalan son 2 maçı Avrupa kupalarına katılma hedefi yolunda kazanmak istediklerini söyledi. Şahin, "Sakat ve cezalı futbolcular konusunda bir şansızlık yaşıyoruz. Ama Trabzonspor, zorlukların üstesinden gelecek bir takımdır. Ligde 5. sıradayız ve Avrupa'ya katılma yolunda en güçlü adaylardan biriyiz" ifadesini kullandı.

    BUNU HAK EDİYORUZ
    ekibinin Avrupa'da önemli başarılar elde etmiş bir kulüp olduğunu dile getiren Şahin, "Trabzonspor, geçmişinde aldığı sonuçlarla, camia olarak her zaman Avrupa'da yer almayı hak eden bir takımdır. Bu sezon sonunda Avrupa'da olmak, prestij açısından, daha iyi hamleler yapmak açısından da önemli olacak. Son yıllarda eksiklik duyduğumuz Avrupa'da gelecek yıl olmak istiyoruz" diye konuştu.



    KAHRAMANMARAŞ'TAN ZİYARETE GELDİLER
    Karadeniz ekibinin dün saat 11.00'de yaptığı idmanda misafirleri vardı. Kahramanmaraş Türkoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen öğrencileri antrenmanı ziyaret ederek, oyuncularla fotoğraf çektirdi. Futbolcular, öğrencilerin isteklerini kırmadı, bol bol imza dağıttı.
    1. 10.5.2018
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