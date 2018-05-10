Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin: "Hedef Avrupa"
Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, “Eksik futbolcularımızın fazlalığına rağmen kalan 2 maçımızı kazanmak ve Avrupa Ligi’ne gitmek istiyoruz” dedi.
BUNU HAK EDİYORUZ
Karadeniz ekibinin Avrupa'da önemli başarılar elde etmiş bir kulüp olduğunu dile getiren Şahin, "Trabzonspor, geçmişinde aldığı sonuçlarla, camia olarak her zaman Avrupa'da yer almayı hak eden bir takımdır. Bu sezon sonunda Avrupa'da olmak, prestij açısından, daha iyi hamleler yapmak açısından da önemli olacak. Son yıllarda eksiklik duyduğumuz Avrupa'da gelecek yıl olmak istiyoruz" diye konuştu.
KAHRAMANMARAŞ'TAN ZİYARETE GELDİLER
Karadeniz ekibinin dün saat 11.00'de yaptığı idmanda misafirleri vardı. Kahramanmaraş Türkoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen öğrencileri antrenmanı ziyaret ederek, oyuncularla fotoğraf çektirdi. Futbolcular, öğrencilerin isteklerini kırmadı, bol bol imza dağıttı.
- 10.5.2018
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Rodrigues'e son talip Lazio!
Toplam 6
Yorum
GS LI ŞAKAMI BU YA NE 15 RODRİGES AYARINDAKİ OYUNCULAR EN AZ 30 MLYN EURODUR
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Sofiane Feghouli'nin yerine Yasin Öztekin
Toplam 1
Yorum
nevzat mariano oynayacaksa lines arkada mariano onde süper olur bence
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Avrupa'ya damga vurdular
Toplam 1
Yorum
hakan fatih tekke nerde? süper kupa finalinde maçın adamı seçildi. Adam gol kralı oldu
Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin: "Hedef Avrupa" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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