Gökdeniz Karadeniz: "Trabzonspor doğru yolda" – Fotomaç – 10 Mayıs 2018
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    10 Mayıs 2018, Perşembe
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    : " doğru yolda"

    <a href="/index/gokdeniz-karadeniz?id=1394b2b4-93db-4746-aaba-a5c1cdf5a44c" class="" rel="tag">Gökdeniz Karadeniz</a>: "<a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a> doğru yolda"
    Rubin Kazan'da futbol yaşantısını noktalayan Gökdeniz Karadeniz, ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Trabzonlu yıldız, "Bence doğru yoldu. Maddi sıkıntılardan da kurtulmaları önemli.'un ismi her zaman ligde ilk 4 arasına girecek bir takım. Bence gelecek sene şampiyonluk yarışının içinde olacak. Umarım maddi sıkıntıyı düzeltirler. Düzeltirlerse çok doğru adımlar atacaklar" dedi.
    1. 10.5.2018
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