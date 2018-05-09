ÜniTS’den Trabzonspor'a ziyaret – Fotomaç – 09 Mayıs 2018
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    09 Mayıs 2018, Çarşamba
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    ÜniTS’den Trabzonspor'a ziyaret

    ÜniTS’den Trabzonspor'a ziyaret
    Trabzonsporlular kulübü üyeleri dün bordo-mavili kulübü ziyaret ederek, Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu ve Futbol Şube Sorumlusu ile görüştü. ÜniTS üyeleri yönetim kuruluna başarı dileyip, çiçek verdiler, bir süre sohbet ettiler.
    1. 9.5.2018
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