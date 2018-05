Trabzonspor'un Başkan Başdanışmanı ve Futbol Genel Koordinatörü Özkan Sümer: "Kılı kırk yaracağız"

Bordo-mavili kulübün Başkan Başdanışmanı ve Futbol Genel Koordinatörüile scout ekibi sezon sonunda yapacakları transfer hamleleri için ince eleyip sık dokuyor.veya kiralanabilecek oyuncular üzerine yoğunlaşanve ekibinin ayrıca maliyeti uygun transferler için de çalışma yaptığı öğrenildi. Hemen her mevki için oyuncu izleyen Sümer, ilk etapta futbolcununuygun olup olmadığına baktıklarını belirterek, "Asla geç kaldık diye daha önceki dönemlerdeki hataları yapmayacağız." dedi. Sümer, " Trabzonspor 'un bir gerçeğini vurgulamak istiyorum; baktığınızda bugüne kadar yaptığı yabancı transferlerde" ifadesini kullandı.Sümer şöyle devam etti: "Kimler verimli oldu; kariyer ihtiyacı duyan genç isimler. Bu gerçeği yadsımadan buna yakın veya buna dönük tercihler yapmamız gerekiyor. Trabzonspor hem uyumu bakımından, hem oluşturmacı bir anlayış içerisinde bu oyuncuları araştırıyor.ve renklerimize bağlayacağız." Sümer,ve'nın isminin sürekli olarak transfer haberleriyle anılmasına da tepki göstererek, "Şu an değil ama ileri de muhtemelen Avrupa'ya gidecekler ancak öncelikle tamamlamaları gereken bir misyonu var" diye konuştu.Yönetimin gelecek yıl için en çok zorlanacağı konu transfer olacak. Zira hem eldeki yüksek maliyetli oyuncuların geleceği hem de takıma katılacak isimleri organize etmek zaman alacak. Ancak işin başında yıllardır futbol piyasasının içerisinde yer alan belki de sayısız transfer görüşmesi yapmış Özkan Sümer'in bulunması, bu durumu kolaylaştıracaktır. Her ne kadar yönetim yaptığı açıklamalarda beklentiyi aşağıya çekmek için uğraşsa da taraftar başarı, hedef ve mücadele ister. Ve Trabzonspor ismi hem yaptığı transferler ile hem de oynadığı futbolla bu beklentiye karşılık vermek zorundadır.