Trabzonspor'un Başkan Başdanışmanı ve Futbol Genel Koordinatörü Özkan Sümer: "Kılı kırk yaracağız"
Futbol koordinatörü özkan Sümer, transferde yol haritasını açıkladı: “Asla geç kaldık diye daha önceki dönemlerdeki hataları tekrar yapmayacağız. Gerçekten çok titiz bir çalışmanın içerisindeyiz”
YUSUF VE ABDÜLKADİR
Sümer şöyle devam etti: "Kimler verimli oldu; kariyer ihtiyacı duyan genç isimler. Bu gerçeği yadsımadan buna yakın veya buna dönük tercihler yapmamız gerekiyor. Trabzonspor hem uyumu bakımından, hem oluşturmacı bir anlayış içerisinde bu oyuncuları araştırıyor. Futbolcunun kariyer edinme yönünde hem kalitesi, hem şartları uygunsa onu tercih edeceğiz ve renklerimize bağlayacağız." Sümer, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı'nın isminin sürekli olarak transfer haberleriyle anılmasına da tepki göstererek, "İki genç oyuncumuzun da burada önemli bir misyonu var. Şu an değil ama ileri de muhtemelen Avrupa'ya gidecekler ancak öncelikle tamamlamaları gereken bir misyonu var" diye konuştu.
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Yönetimin gelecek yıl için en çok zorlanacağı konu transfer olacak. Zira hem eldeki yüksek maliyetli oyuncuların geleceği hem de takıma katılacak isimleri organize etmek zaman alacak. Ancak işin başında yıllardır futbol piyasasının içerisinde yer alan belki de sayısız transfer görüşmesi yapmış Özkan Sümer'in bulunması, bu durumu kolaylaştıracaktır. Her ne kadar yönetim yaptığı açıklamalarda beklentiyi aşağıya çekmek için uğraşsa da taraftar başarı, hedef ve mücadele ister. Ve Trabzonspor ismi hem yaptığı transferler ile hem de oynadığı futbolla bu beklentiye karşılık vermek zorundadır.
- 9.5.2018
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Brezilya'nın efsanevi ismi Dunga, Rıza Çalımbay'ın yerine geliyor
Toplam 5
Yorum
FENASİ SÖĞÜT FUTBOLCU İKEN EFSANE İDİ,HATIRLAMIYORUM AMA ,ÇALIŞTIRDIĞI TAKIM DAN RESMEN KOVULDU,TRABZON SPOR HAYATININ HATASINI YAPAR,GÖREVİNE SON VERİLD
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Trabzonspor'lu futbolcular imza gününe katıldı
Toplam 1
Yorum
ne gerek vardı? kasımpaşa maçı hazırlıklarına da başlamışlardı ya, bu defa hazırlanmasalar da olur.
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Belhanda'yı geride bıraktı
Toplam 2
Yorum
gsli kumasi saglam, sezon basi dedim en iyi oyuncumuz feghouli
Trabzonspor'un Başkan Başdanışmanı ve Futbol Genel Koordinatörü Özkan Sümer: "Kılı kırk yaracağız" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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