Trabzonspor'un Başkan Başdanışmanı ve Futbol Genel Koordinatörü Özkan Sümer: "Kılı kırk yaracağız" – Fotomaç – 09 Mayıs 2018
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    09 Mayıs 2018, Çarşamba
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    'un Başkan Başdanışmanı ve Futbol Genel Koordinatörü Özkan Sümer: "Kılı kırk yaracağız"

    Trabzonspor'un Başkan Başdanışmanı ve Futbol Genel Koordinatörü Özkan Sümer: "Kılı kırk yaracağız"

    Futbol koordinatörü özkan Sümer, transferde yol haritasını açıkladı: “Asla geç kaldık diye daha önceki dönemlerdeki hataları tekrar yapmayacağız. Gerçekten çok titiz bir çalışmanın içerisindeyiz”

    Bordo-mavili kulübün Başkan Başdanışmanı ve Futbol Genel Koordinatörü Özkan Sümer ile scout ekibi sezon sonunda yapacakları hamleleri için ince eleyip sık dokuyor. Özellikle bonservisi elinde olan veya kiralanabilecek oyuncular üzerine yoğunlaşan Sümer ve ekibinin ayrıca maliyeti uygun transferler için de çalışma yaptığı öğrenildi. Hemen her mevki için oyuncu izleyen Sümer, ilk etapta futbolcunun kendi hedeflerine uygun olup olmadığına baktıklarını belirterek, "Asla geç kaldık diye daha önceki dönemlerdeki hataları yapmayacağız. Gerçekten çok titiz bir çalışmanın içerisindeyiz" dedi. Sümer, "'un bir gerçeğini vurgulamak istiyorum; baktığınızda bugüne kadar yaptığı yabancı transferlerde kariyeri yüksek bütün oyuncular verimsiz oldu" ifadesini kullandı.

    YUSUF VE ABDÜLKADİR
    Sümer şöyle devam etti: "Kimler verimli oldu; kariyer ihtiyacı duyan genç isimler. Bu gerçeği yadsımadan buna yakın veya buna dönük tercihler yapmamız gerekiyor. Trabzonspor hem uyumu bakımından, hem oluşturmacı bir anlayış içerisinde bu oyuncuları araştırıyor. Futbolcunun kariyer edinme yönünde hem kalitesi, hem şartları uygunsa onu tercih edeceğiz ve renklerimize bağlayacağız." Sümer, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı'nın isminin sürekli olarak transfer haberleriyle anılmasına da tepki göstererek, "İki genç oyuncumuzun da burada önemli bir misyonu var. Şu an değil ama ileri de muhtemelen Avrupa'ya gidecekler ancak öncelikle tamamlamaları gereken bir misyonu var" diye konuştu.

    İŞLER KOLAYLAŞIR | MİNİ YORUM - YUNUS EMRE SEL
    Yönetimin gelecek yıl için en çok zorlanacağı konu transfer olacak. Zira hem eldeki yüksek maliyetli oyuncuların geleceği hem de takıma katılacak isimleri organize etmek zaman alacak. Ancak işin başında yıllardır futbol piyasasının içerisinde yer alan belki de sayısız transfer görüşmesi yapmış Özkan Sümer'in bulunması, bu durumu kolaylaştıracaktır. Her ne kadar yönetim yaptığı açıklamalarda beklentiyi aşağıya çekmek için uğraşsa da taraftar başarı, hedef ve mücadele ister. Ve Trabzonspor ismi hem yaptığı transferler ile hem de oynadığı futbolla bu beklentiye karşılık vermek zorundadır.
    1. 9.5.2018
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