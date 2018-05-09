Trabzonspor'da sahne gençlerin – Fotomaç – 09 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Mayıs 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    'da sahne gençlerin

    <a href="/index/trabzonspor?id=baf82e9c-5437-4eab-969e-5495abce38bf" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>'da sahne gençlerin

    Bordo-mavili takımdaki sakat ve cezalı sayısının çok olması gençlere yarayacak. Çalımbay, Hüseyin ve Batuhan’a ‘hazır olun’ mesajı verdi.

    Sakat ve cezalı sayısının fazla olması sebebiyle kadro istikrarını yakalayamayan Trabzonspor'da, maçı öncesi 7 eksik var. Sakatlıkları bulunan Onur, Kamil, Uğur ve Castillo'nun yanı sıra Kasımpaşa sınavında gördükleri kartlarla cezalı duruma düşen Hubocan, Okay ve Kucka, Timsah ile oynanacak kritik maçta forma giyemeyecek.

    KALEYİ UĞURCAN ALDI
    Savunmada ve orta sahada alternatif sıkıntısı yaşayan Fırtına'da bu durum genç oyunculara yaradı. Onur'un sakatlığı sonrasında kaleyi Uğurcan Çakır devralırken Rıza Çalımbay, stoper Hüseyin Türkmen ve ön libero Batuhan Artarslan'a 'hazır olun' mesajı gönderdi.

    MUSTAFA OYNAYABİLİR
    Teknik direktör , maçı sırasında ısınmaya göndermek istediği halde bun uymayan karşılaşmasının kadrosuna almamıştı. Ancak eksik oyuncular nedeniyle 27 yaşındaki stoperin sınavında forma giyebileceği belirtildi.
    1. 9.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'da sahne gençlerin haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN