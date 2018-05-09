Trabzonspor'da sahne gençlerin
Bordo-mavili takımdaki sakat ve cezalı sayısının çok olması gençlere yarayacak. Çalımbay, Hüseyin ve Batuhan’a ‘hazır olun’ mesajı verdi.
KALEYİ UĞURCAN ALDI
Savunmada ve orta sahada alternatif sıkıntısı yaşayan Fırtına'da bu durum genç oyunculara yaradı. Onur'un sakatlığı sonrasında kaleyi Uğurcan Çakır devralırken Rıza Çalımbay, stoper Hüseyin Türkmen ve ön libero Batuhan Artarslan'a 'hazır olun' mesajı gönderdi.
MUSTAFA OYNAYABİLİR
Teknik direktör Rıza Çalımbay, Antalyaspor maçı sırasında ısınmaya göndermek istediği halde bun uymayan Mustafa Akbaş'ı Kasımpaşa karşılaşmasının kadrosuna almamıştı. Ancak eksik oyuncular nedeniyle 27 yaşındaki stoperin Bursa sınavında forma giyebileceği belirtildi.
- 9.5.2018
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Brezilya'nın efsanevi ismi Dunga, Rıza Çalımbay'ın yerine geliyor
Toplam 5
Yorum
FENASİ SÖĞÜT FUTBOLCU İKEN EFSANE İDİ,HATIRLAMIYORUM AMA ,ÇALIŞTIRDIĞI TAKIM DAN RESMEN KOVULDU,TRABZON SPOR HAYATININ HATASINI YAPAR,GÖREVİNE SON VERİLD
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Trabzonspor'lu futbolcular imza gününe katıldı
Toplam 1
Yorum
ne gerek vardı? kasımpaşa maçı hazırlıklarına da başlamışlardı ya, bu defa hazırlanmasalar da olur.
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Belhanda'yı geride bıraktı
Toplam 2
Yorum
gsli kumasi saglam, sezon basi dedim en iyi oyuncumuz feghouli
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