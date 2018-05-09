Trabzonspor, İstanbul’dan 20 puan aldı – Fotomaç – 09 Mayıs 2018
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    09 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Trabzonspor, ’dan 20 puan aldı

    Trabzonspor, İstanbul’dan 20 puan aldı

    Fırtına, 'de bu sezon takımları ile oynadığı maçlarda 20 puan kaybetti.

    Bordo-mavili takım; , , , ve ile yaptığı 10 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı ve 20 puan yitirdi.

    BU SEZON DAHA ÇOK GOL YEDİ
    ekibi bu sezon evinde en çok yiyen 3 takımdan biri. 12'nci sıradaki Kasımpaşa ve Fırtına'nın kalelerinde gördüğü gol sayısı 28. , geçen sezon evinde 17 maç sonunda kalesinde toplam 18 gol görmüş ve iç saha performansını 23 puanla 12'nci tamamlamıştı.

    32 MAÇTA 13 ZAFER
    Bordo-mavili takım bu sezon 'de geride kalan 32 maçta 13 galibiyet, 10 beraberlik elde etti ve 9 mağlubiyet yaşadı. Attığı 57 gole karşılık 50 gol yedi. 49 puan topladı ve 5. sırada. 'nin bu hafta kazanamaması Fırtına'ya yaradı.
    1. 9.5.2018
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