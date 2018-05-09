Trabzonspor, İstanbul’dan 20 puan aldı
Fırtına, Süper Lig'de bu sezon İstanbul takımları ile oynadığı maçlarda 20 puan kaybetti.
BU SEZON DAHA ÇOK GOL YEDİ
Karadeniz ekibi bu sezon evinde en çok gol yiyen 3 takımdan biri. 12'nci sıradaki Kasımpaşa ve Fırtına'nın kalelerinde gördüğü gol sayısı 28. Trabzon, geçen sezon evinde 17 maç sonunda kalesinde toplam 18 gol görmüş ve iç saha performansını 23 puanla 12'nci tamamlamıştı.
32 MAÇTA 13 ZAFER
Bordo-mavili takım bu sezon Süper Lig'de geride kalan 32 maçta 13 galibiyet, 10 beraberlik elde etti ve 9 mağlubiyet yaşadı. Attığı 57 gole karşılık 50 gol yedi. 49 puan topladı ve 5. sırada. Göztepe'nin bu hafta kazanamaması Fırtına'ya yaradı.
- 9.5.2018
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Brezilya'nın efsanevi ismi Dunga, Rıza Çalımbay'ın yerine geliyor
Toplam 5
Yorum
FENASİ SÖĞÜT FUTBOLCU İKEN EFSANE İDİ,HATIRLAMIYORUM AMA ,ÇALIŞTIRDIĞI TAKIM DAN RESMEN KOVULDU,TRABZON SPOR HAYATININ HATASINI YAPAR,GÖREVİNE SON VERİLD
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Trabzonspor'lu futbolcular imza gününe katıldı
Toplam 1
Yorum
ne gerek vardı? kasımpaşa maçı hazırlıklarına da başlamışlardı ya, bu defa hazırlanmasalar da olur.
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Belhanda'yı geride bıraktı
Toplam 2
Yorum
gsli kumasi saglam, sezon basi dedim en iyi oyuncumuz feghouli
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