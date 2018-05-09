Trabzonspor diken üstünde
Yaşanan yönetim değişikliğinin ardından yapılanmaya giden Trabzonspor, gelecek sezon Avrupa kupalarında olma adına tüm imkanlarını seferber ederken, son iki haftaya ise diken üstünde giriyor.
TRABZONSPOR'UN GÖZÜ DİYARBAKIR'DA
Bordo-mavililerin Spor Toto Süper Lig'i 5. sırada bitirmesi Avrupa kupalarına katılmasının en önemli adımlarından biri olacak, ancak bordo-mavililere bu sonuç yetmeyecek. Trabzonspor'un Avrupa kupalarında olup olmayacağı ise 10 Mayıs Perşembe günü Fenerbahçe ile Teleset Mobilya Akhisarspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçı sonrası netlik kazanacak. Fenerbahçe'nin kupayı alması halinde Trabzonspor'un sezon sonunda Avrupa kupalarına katılmasının yolu açılacak. Teleset Mobilya Akhisarspor'un kupaya uzanması halinde ise Trabzonspor ligi 5. sırada bitirse bile Avrupa kupalarına katılamayacak.
YABANCILAR DA DİKEN ÜSTÜNDE
Bu sezon önemli bonservis ücretleri karşılığı transfer ettiği yabancı oyuncularından arzuladığı verimi alamayan Trabzonspor'da yabancı oyuncular da diken üstünde bulunuyor. Sezon sonu sözleşmeleri sona erecek olan N'Doye ve Durica ile yollarını ayrılmasına kesin gözüyle bakılan bordo-mavililerde, bu iki isme yeni isimler eklenme olasılığı oldukça yüksek. Kadrosunda 12 yabancı oyuncu bulunduran Trabzonspor, beklediği verimi alamadığı ve maliyetleri yüksek olan oyuncularla ilgili sezon sonu karşılıklı görüşerek yol haritası belirleyecek. Bordo-mavili yönetimin, bazı isimleri ise yapılacak olan görüşmelerin ardından kadroda tutması bekleniyor. Elindeki yabancı oyuncu sayısını kademeli olarak aşağıya çekmeyi hedefleyen Karadeniz ekibi, önümüzdeki sezondan itibaren yerli oyunculara ağırlık vermeyi planlıyor.
- 9.5.2018 10:26
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Galatasaray Ahmet Musa'yı kiralıyor!
Toplam 1
Yorum
10ur İyi bir forvet şart. Gomis, ŞL de başımızı ağrıtır. çok kaçırıyor ve her hamlesiyle bilinen bir topçu. Eren desen zaten yok ve hiç olmadı..
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Novak,: "Ağır bir kayıp oldu"
Toplam 1
Yorum
Mesela deduk Adamdan şikayet edip duruyorsunuz mevkisinde beklentileri karşılamıyor diye. Kendini gösterdi işte, madem forvet olarak oynatın.
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Rodrigues'e son talip Lazio!
Toplam 2
Yorum
kaya Ne 15i en az 25 miyon euro isteyin alan olmazsa bir yıl daha kalsın şampiyonlar liginde başarılı olursa zaten 30 eder.
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