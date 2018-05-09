Rıza Çalımbay: "2 maçı kazanalım" – Fotomaç – 09 Mayıs 2018
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    09 Mayıs 2018, Çarşamba
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    : "2 maçı kazanalım"

    <a href="/index/riza-calimbay?id=a0630517-22de-483d-92a9-8fb0e122df45" class="" rel="tag">Rıza Çalımbay</a>: "2 maçı kazanalım"

    Fırtına, 2 günlük iznin ardından Bursapor maçı hazırlıklarına dün başladı.

    yönetimindeki antrenmana sakatlıkları devam eden Kamil ile Burak, Rodallega, yurt dışında bulunan Castillo ve 4. kaleci Arda katılmadı. maçında kırmızı kart gören Okay ve Hubocan ile sarı kart görerek cezalı duruma düşen Kucka da idmana çıktı. Çalımbay'ın çalışma öncesi takımı toplayarak " yenilgisini unutun. Kalan 2 maçı kazanarak en azından Avrupa Ligi'ne gitmemiz gerek. Eksiğimiz çok ama biz bunu yapabiliriz" dediği belirtildi.

    ONUR VE UĞUR BAŞLADI
    maçında sakatlanan Onur ve sınavında sakatlanan Uğur dün takımdan ayrı çalışmalara başladı. İki futbolcunun düz koşu yaptığı belirtildi.
    1. 9.5.2018
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