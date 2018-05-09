Rıza Çalımbay: "2 maçı kazanalım"
Fırtına, 2 günlük iznin ardından Bursapor maçı hazırlıklarına dün başladı.
ONUR VE UĞUR BAŞLADI
Osmanlıspor maçında sakatlanan Onur ve Sivasspor sınavında sakatlanan Uğur dün takımdan ayrı çalışmalara başladı. İki futbolcunun düz koşu yaptığı belirtildi.
- 9.5.2018
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Brezilya'nın efsanevi ismi Dunga, Rıza Çalımbay'ın yerine geliyor
Toplam 5
Yorum
FENASİ SÖĞÜT FUTBOLCU İKEN EFSANE İDİ,HATIRLAMIYORUM AMA ,ÇALIŞTIRDIĞI TAKIM DAN RESMEN KOVULDU,TRABZON SPOR HAYATININ HATASINI YAPAR,GÖREVİNE SON VERİLD
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Trabzonspor'lu futbolcular imza gününe katıldı
Toplam 1
Yorum
ne gerek vardı? kasımpaşa maçı hazırlıklarına da başlamışlardı ya, bu defa hazırlanmasalar da olur.
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Belhanda'yı geride bıraktı
Toplam 2
Yorum
gsli kumasi saglam, sezon basi dedim en iyi oyuncumuz feghouli
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