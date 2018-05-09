Okay Yokuşlu ve Tomas Hubocan PFDK’lık oldu – Fotomaç – 09 Mayıs 2018
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    09 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Okay Yokuşlu ve Tomas Hubocan ’lık oldu

    Okay Yokuşlu ve Tomas Hubocan PFDK’lık oldu
    Trabzonsporlu iki futbolcu tedbirli olarak 'ya sevk edildi. Kasımpaşa maçında kırmızı kart gören Okay'ın sportmenliğe aykırı hareket, Hubocan'ın da 'hakaret' nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiği belirtildi. Trabzonspor da PFDK'ya verildi.
    1. 9.5.2018
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