Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı ve Uğurcan Çakır'ın imza günü için izdiham – Fotomaç – 09 Mayıs 2018
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    09 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Abdülkadir Ömür, ve 'ın için izdiham

    Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı ve Uğurcan Çakır'ın imza günü için izdiham

    Karadeniz ekibinin gençleri Abdülkadir Ömür, ve , 'nde (KTÜ) imza gününe katıldı.

    Osman Turan Kongre Merkezi'nde düzenlenen 7'nci Trabzon İstihdam Fuarı kapsamında TS Club mağazasının yer aldığı TIR'da imza günü düzenlendi. Abdülkadir, Yusuf ve Uğurcan, burada kulübe ait formaları imzalarken, öğrenci ile taraftarlarla da anı fotoğrafı çektirdi. Üniversite yetkilileri hem oyunculara hem de kulübe teşekkür etti.

    HİÇBİR YERE GİTMİYORUZ
    Genç futbolcular Abdülkadir ve Yusuf, forma imzalarken taraftarların, "Sakın bizi bırakmayın" sözleri üzerine, "Merak etmeyin bir yere gitmiyoruz. Burada başarmamız gerekenler var. Trabzonspor için oynayacağız" dediler.

    1. 9.5.2018
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