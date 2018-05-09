Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı ve Uğurcan Çakır'ın imza günü için izdiham
Karadeniz ekibinin gençleri Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı ve Uğurcan Çakır, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) imza gününe katıldı.
HİÇBİR YERE GİTMİYORUZ
Genç futbolcular Abdülkadir ve Yusuf, forma imzalarken taraftarların, "Sakın bizi bırakmayın" sözleri üzerine, "Merak etmeyin bir yere gitmiyoruz. Burada başarmamız gerekenler var. Trabzonspor için oynayacağız" dediler.
- 9.5.2018
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Brezilya'nın efsanevi ismi Dunga, Rıza Çalımbay'ın yerine geliyor
Toplam 5
Yorum
FENASİ SÖĞÜT FUTBOLCU İKEN EFSANE İDİ,HATIRLAMIYORUM AMA ,ÇALIŞTIRDIĞI TAKIM DAN RESMEN KOVULDU,TRABZON SPOR HAYATININ HATASINI YAPAR,GÖREVİNE SON VERİLD
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Trabzonspor'lu futbolcular imza gününe katıldı
Toplam 1
Yorum
ne gerek vardı? kasımpaşa maçı hazırlıklarına da başlamışlardı ya, bu defa hazırlanmasalar da olur.
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Belhanda'yı geride bıraktı
Toplam 2
Yorum
gsli kumasi saglam, sezon basi dedim en iyi oyuncumuz feghouli
Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı ve Uğurcan Çakır'ın imza günü için izdiham haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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