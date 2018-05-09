Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı ve Uğurcan Çakır'ın imza günü için izdiham

Osman Turan Kongre Merkezi'ndedüzenlenen 7'nci Trabzon İstihdam Fuarı kapsamındaTS Club mağazasının yer aldığı TIR'da imzagünü düzenlendi.burada kulübe ait formalarıimzalarken, öğrenci iletaraftarlarla da anı fotoğrafıçektirdi. Üniversite yetkililerihem oyuncularahem de kulübeteşekküretti.Genç futbolcular Abdülkadir ve Yusuf, forma imzalarken taraftarların, "Sakın bizi bırakmayın" sözleri üzerine, "Merak etmeyin bir yere gitmiyoruz. Burada başarmamız gerekenler var. Trabzonspor için oynayacağız" dediler.