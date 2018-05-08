Trabzonspor'un efsanesi Gökdeniz Karadeniz'den futbola veda – Fotomaç – 08 Mayıs 2018
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    08 Mayıs 2018, Salı
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    'un efsanesi 'den futbola veda

    Trabzonspor'un efsanesi Gökdeniz Karadeniz'den futbola veda
    'un efsanesi Gökdeniz Karadeniz, 20 yıllık kariyerini noktaladı. 2008'de Rubin Kazan'a giden ve adını kulüp tarihine geçiren 38 yaşındaki oyuncu dün Ufa maçında son kez sahaya çıktı. Çocuklarıyla taraftarları selamlayan Gökdeniz'in forması stadın en üst noktasına asıldı.
    1. 8.5.2018
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