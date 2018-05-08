KTÜ'de Osman Turan Kongre Merkezi'nde düzenlenen 7'nci Trabzon İstihdam Fuarı kapsamında TS Club mağazasının yer aldığı TIR'da imza günü düzenlendi. Bordo mavili genç futbolcular Abdülkadir, Yusuf ve Uğurcan, burada kulübe ait formaları imzalarken, öğrenci ile taraftarlarla da anı fotoğrafı çektirdi. Üniversite yetkilileri ise hem genç oyunculara hem de Trabzonspor Kulübü'ne teşekkür etti. Oyuncular daha sonra fuarı ziyaret ederek oluşturulan stantları gezdi.