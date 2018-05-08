Trabzonspor'lu futbolcular imza gününe katıldı
Trabzonspor'un genç futbolcuları Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı ve Uğurcan Çakır, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) imza gününe katıldı.
KTÜ'de Osman Turan Kongre Merkezi'nde düzenlenen 7'nci Trabzon İstihdam Fuarı kapsamında TS Club mağazasının yer aldığı TIR'da imza günü düzenlendi. Bordo mavili genç futbolcular Abdülkadir, Yusuf ve Uğurcan, burada kulübe ait formaları imzalarken, öğrenci ile taraftarlarla da anı fotoğrafı çektirdi. Üniversite yetkilileri ise hem genç oyunculara hem de Trabzonspor Kulübü'ne teşekkür etti. Oyuncular daha sonra fuarı ziyaret ederek oluşturulan stantları gezdi.
- 8.5.2018 15:47
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Ahmet Çakar: "Beşiktaş hükmen mağlup olmalı"
Toplam 11
Yorum
ERSİN DEVAM EDİLECEK MAÇ KALAN DK DAN İTİBAREN AYNI ŞEKİLDE DEVAM EDER YANİ 11 DE BAŞLAYAN TOSİC SAHADA OLACAKTI. BU MAÇTA CEZASINI ÇEKTİ NE DEMEK
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Ahmet Çakar: "Beşiktaş hükmen mağlup olmalı"
Toplam 11
Yorum
ERSİN GEÇMİŞ TARİHLİ BİR MAÇIN DEVAMINDA CEZA NASIL BİTER ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL BU ADAM ZATEN O MAÇIN KADROSUNDA SAHA DA
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Ahmet Çakar: "Beşiktaş hükmen mağlup olmalı"
Toplam 11
Yorum
ERSİN BU ZATEN BİR İDDAA DEĞİL NORMAL OLMASI GEREKEN HÜKMEN KAYSERİ GALİBİYETİ VE BJK NIN 3 PUAN SİLİNMESİ.
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