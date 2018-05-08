Trabzonspor'lu futbolcular imza gününe katıldı – Fotomaç – 08 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Mayıs 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    'lu futbolcular imza gününe katıldı

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>'lu futbolcular imza gününe katıldı

    'un genç futbolcuları Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı ve Uğurcan Çakır, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) imza gününe katıldı.

    KTÜ'de Osman Turan Kongre Merkezi'nde düzenlenen 7'nci Trabzon İstihdam Fuarı kapsamında TS Club mağazasının yer aldığı TIR'da imza günü düzenlendi. Bordo mavili genç futbolcular Abdülkadir, Yusuf ve Uğurcan, burada kulübe ait formaları imzalarken, öğrenci ile taraftarlarla da anı fotoğrafı çektirdi. Üniversite yetkilileri ise hem genç oyunculara hem de Kulübü'ne teşekkür etti. Oyuncular daha sonra fuarı ziyaret ederek oluşturulan stantları gezdi.

    1. 8.5.2018 15:47
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'lu futbolcular imza gününe katıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN