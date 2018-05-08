Trabzonspor, Bursaspor maçı hazırlıklarına başladı – Fotomaç – 08 Mayıs 2018
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    08 Mayıs 2018, Salı
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    , maçı hazırlıklarına başladı

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>, <a href="/index/bursaspor?id=47aaee74-cf94-4a24-af21-34b9dabf2aa5" class="" rel="tag">Bursaspor</a> maçı hazırlıklarına başladı

    , 'in 33. haftasında 13 Mayıs Pazar günü ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

    'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana sakatlıkları süren , Kamil , Uğur Demirok ve Castillo'nun yanı sıra ile Rodallega katılmadı.

    Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda dar alanda pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı.

    , yarın sabah yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.

    1. 8.5.2018 19:19
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