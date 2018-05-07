Vay başımıza gelenler! – Fotomaç – 07 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Mayıs 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Vay başımıza gelenler!

    Vay başımıza gelenler!
    Yerel gazeteler, karşısında alınan farklı mağlubiyete tepki gösterdi. Taka Gazetesi, "Utanç gecesi. Kasımpaşa karşısında tel tel dökülen oyuncular, bordo-mavililerin başını yere eğdirdi" ifadelerini kullanırken, Günebakış, "Bu kafayla Avrupa'ya mı gidilir?", , "Vay başımıza gelenler", Kuzey Ekspres ve Sonnokta ise "Tarihi rezalet" başlıklarını kullandı.


    1. 7.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Vay başımıza gelenler! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN