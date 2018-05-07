Trabzonspor'da değişiklik için sezon sonu beklenecek

Bordo-mavili yönetim, istikrarsız sonuçları taraftarlar gibi kaygıyla izliyor. Ancak sezonun bitimine çok az bir zaman kalmasından dolayı takımda köklü bir değişime gitmeme kararı alındı. Lig bittikten sonra gerekli değerlendirmeler yapılarak tedbirler uygulamaya sokulacak.