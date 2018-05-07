Trabzonspor'da değişiklik için sezon sonu beklenecek – Fotomaç – 07 Mayıs 2018
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    07 Mayıs 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    'da değişiklik için sezon sonu beklenecek

    Trabzonspor'da değişiklik için sezon sonu beklenecek
    Bordo-mavili yönetim, istikrarsız sonuçları taraftarlar gibi kaygıyla izliyor. Ancak sezonun bitimine çok az bir zaman kalmasından dolayı takımda köklü bir değişime gitmeme kararı alındı. Lig bittikten sonra gerekli değerlendirmeler yapılarak tedbirler uygulamaya sokulacak.
    1. 7.5.2018
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