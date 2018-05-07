Trabzonspor savunmadaki krizi bir türlü çözemedi
Kasımpaşa’dan evinde 5 gol yiyen bordo-mavili takımın kalesinde gördüğü gol sayısı 50’ye yükseldi. Fırtına, Süper Lig’de 11 takımdan fazla gol yedi.
- 7.5.2018
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Chelsea sahasında Liverpool'u tek golle geçti
Toplam 1
Yorum
İzleyici Ne oldu Liverpool destekcılerı hakem olmayınca Kazanamıyormu Liverpool hanı buyuk takımdı hakem olmayınca 0 SINIZ KOCA BİR SIFIRSINIZ 000000
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MAÇ SONUCU: Akhisar 1-2 Galatasaray
Toplam 10
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MAÇ SONUCU:. Akhisar 1-2 Galatasaray. fauller 16 ya 9 ofsaytlar 8-1 kartlar 6-2 kaldı 180 dakika
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MAÇ SONUCU: Akhisar 1-2 Galatasaray
Toplam 10
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osman SARIYLA KIRMIZIYLA ANLIMIZIN AKIYLA
Trabzonspor savunmadaki krizi bir türlü çözemedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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