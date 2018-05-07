Trabzonspor savunmadaki krizi bir türlü çözemedi – Fotomaç – 07 Mayıs 2018
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    07 Mayıs 2018, Pazartesi
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    savunmadaki krizi bir türlü çözemedi

    Trabzonspor savunmadaki krizi bir türlü çözemedi

    ’dan evinde 5 gol yiyen bordo-mavili takımın kalesinde gördüğü gol sayısı 50’ye yükseldi. Fırtına, ’de 11 takımdan fazla gol yedi.

    savunmadaki krizi bir türlü çözemedi. 'ya sahasında 5-2 mağlup olan bordo- mavililer, ligin en çok gol yiyen 6 takımı arasında yer alıyor. 32 maçta kalesinde 50 gol gören Fırtına, 11 takımdan fazla gol yedi. Puan cetvelindeki ilk 10 takım arasında Kasımpaşa'dan (54 gol) sonra en çok gol yiyen takım Trabzonspor. Bu sezon ligde oynadığı 32 maçta attığı 57 gol ile , ve 'tan sonra ile birlikte ligin en golcü takımlarından biri olan ekibinin yarışta gerilerde kalmasında savunmadaki kötü performansı önemli rol oynadı.
    1. 7.5.2018
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