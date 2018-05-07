Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu "Hayal satmıyorum"
Ahmet? Ağaoğlu, mali tabloyu düzeltmeden şampiyonluğun zor olduğunu söyledi: "18 kulübe bonservis borcumuz var. Bir transfer yasağını kaldırdık ama her an başka yasak gelebilir. Kimseye hayal satmıyorum. Cenk kıyafetlerini giydik ve kılıcı çektik. Bu Trabzonspor’un varoluş savaşı."
2 YILDIR PARASINI ALAMAMIŞ
Oyuncularda da ciddi bir huzursuzluk tespit ettiklerini kaydeden Ağaoğlu, "İki yıldır para alamayan oyuncu vardı. Eğer oyuncuya 5-6 ay alacağını vermezseniz, ondan performans bekleyemezsiniz. 15 Mayıs'ta ödeme sözü verdik. Ancak 7 yabancı oyuncu kulübe ihtar çekti. '15 gün daha niye beklemediniz?' diye sorduğumuzda 'Haberimiz yok, menajerim çekmiş' diyorlar. Biz de 30 Nisan'a kadar bu yabancı oyuncuların tüm alacaklarını ödedik" diye konuştu.
YARIŞIN İÇİNDE HEP OLACAĞIZ
Mali tabloyu düzeltmeden şampiyonluğun zor olduğunu vurgulayan Ağaoğlu şu ifadeleri kullandı: "Gelirken zirve mücadelesi Trabzonspor için kaçınılmazdır diye söz verdik. Ama ekonomiyi düzeltmeden şampiyonluğa yürüyorum derseniz son yıllardaki hayal kırıklıklarını yaşarız. Kimseye hayal satmıyorum. Bu tabloyu düzeltiriz. Ancak 3-4 yıl sabra ihtiyacımız var. Cenk kıyafetlerini giydik, kılıcı çektik. Bu Trabzonspor'un varoluş savaşı."
HER YIL 170 MİLYON AÇIK
Futbolcu kadromuzun yıllık maliyeti 180 milyon TL. Faiz ve kur farkı 90 milyon TL. Kulüp giderleri 20 milyon TL. Tüm giderlerimiz 300 milyon TL'ye yaklaşıyor. Yıllık gelirimiz ise 130 milyon TL. Dolayısıyla Trabzonspor Kulübü her yıl 170 milyon açık veriyor."
YUSUF'UN FİYATI 913 MİLYON
Göreve geldiğimizde bir İtalyan kulübünden Yusuf Yazıcı'ya 15 milyon euro'luk teklif geldi. Ben onlara net söyledim, 841 milyon lirayı (Trabzonspor'un toplam borcu) getiren Yusuf'u alır. Şu an 913 milyon lira oldu. Abdülkadir de öyle. Okay Yokuşlu'nun özel bir durumu var yapılmış anlaşma gereği. Benim içime hiç sinmiyor ama 7 milyon 500 bin dolar getirildiği zaman serbest kalma riski var."
ALT YAPIDAN 5 OYUNCU ÇÖZER
Trabzon'da futbolun ham maddesi var. Güzel bir model gerçekleştirmiştik altyapıdan 1461 Trabzon'a sonra A takıma ama bu sistem işlevini yitirdi. Tamamen Trabzon'dan yetişen oyuncularla bu işi yapacağız diye bir iddiamız yok. Bu sistemin içerisine alt yapıdan 5 oyuncuyu kattığınız zaman gelir gider dengeniz sarsılmaz."
UEFA'LIK 200 DOSYA VAR
UEFA'ya gitmiş ve gidebilecek olan dosya sayısının 200'ün üzerinde olduğunu vurgulayan başkan Ağaoğlu, "Milan'dan alınmış iki futbolcumuz (Kucka-Sosa) var. 10 milyon euro bonservis bedeli ve 2 milyon dolar'a yakın menajerlik borcumuz var. Milan bir tek taksit dahi ödenmediği için 14 Şubat'ta ihtar çekiyor. Burak ile alakalı Pekin iki ayrı ihtar çekti; 2 milyon euro bonservis bedeli ödenmediği için. Ayrıca Akhisar'dan 790 bin euro'luk bonservis bedeli taksidinin ödenmediği için ihtar aldık. Her an 2. 3. 4. 5. transfer yasağı gelebilir. Bu transfer yasaklarının nereye gittiğini herkes biliyor. Puan silme veya küme düşürmeye kadar yolu var. Allah korusun... İçinde bulunduğumuz durum bu" dedi.
Yunus Emre SEL
- 7.5.2018
-
Chelsea sahasında Liverpool'u tek golle geçti
Toplam 1
Yorum
İzleyici Ne oldu Liverpool destekcılerı hakem olmayınca Kazanamıyormu Liverpool hanı buyuk takımdı hakem olmayınca 0 SINIZ KOCA BİR SIFIRSINIZ 000000
-
MAÇ SONUCU: Akhisar 1-2 Galatasaray
Toplam 10
Yorum
MAÇ SONUCU:. Akhisar 1-2 Galatasaray. fauller 16 ya 9 ofsaytlar 8-1 kartlar 6-2 kaldı 180 dakika
-
MAÇ SONUCU: Akhisar 1-2 Galatasaray
Toplam 10
Yorum
osman SARIYLA KIRMIZIYLA ANLIMIZIN AKIYLA
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu "Hayal satmıyorum" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.