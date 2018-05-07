Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu "Hayal satmıyorum" – Fotomaç – 07 Mayıs 2018
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    07 Mayıs 2018, Pazartesi
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    Başkanı "Hayal satmıyorum"

    Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu "Hayal satmıyorum"

    Ahmet? Ağaoğlu, mali tabloyu düzeltmeden şampiyonluğun zor olduğunu söyledi: "18 kulübe bonservis borcumuz var. Bir yasağını kaldırdık ama her an başka yasak gelebilir. Kimseye hayal satmıyorum. Cenk kıyafetlerini giydik ve kılıcı çektik. Bu ’un varoluş savaşı."

    Başkanı , A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, göreve gelirken kulübün toplam borcunun 841 milyon lira, kısa sürede ödenmesi gereken miktarın ise 150 milyon lira olduğunu bildiklerini dile getirerek, "Ama lisansa tabi borçların olduğunu bilmiyorduk. 18 ayrı kulübe bonservis borcumuz var. AC Milan, San Lorenzo, Pekin, Akhisarspor ve daha birçok kulüp bize ihtar yolladı. Dallas'tan Çin'e kadar borç takılmış" dedi.

    2 YILDIR PARASINI ALAMAMIŞ
    Oyuncularda da ciddi bir huzursuzluk tespit ettiklerini kaydeden Ağaoğlu, "İki yıldır para alamayan oyuncu vardı. Eğer oyuncuya 5-6 ay alacağını vermezseniz, ondan performans bekleyemezsiniz. 15 Mayıs'ta ödeme sözü verdik. Ancak 7 yabancı oyuncu kulübe ihtar çekti. '15 gün daha niye beklemediniz?' diye sorduğumuzda 'Haberimiz yok, menajerim çekmiş' diyorlar. Biz de 30 Nisan'a kadar bu yabancı oyuncuların tüm alacaklarını ödedik" diye konuştu.

    YARIŞIN İÇİNDE HEP OLACAĞIZ
    Mali tabloyu düzeltmeden şampiyonluğun zor olduğunu vurgulayan Ağaoğlu şu ifadeleri kullandı: "Gelirken zirve mücadelesi Trabzonspor için kaçınılmazdır diye söz verdik. Ama ekonomiyi düzeltmeden şampiyonluğa yürüyorum derseniz son yıllardaki hayal kırıklıklarını yaşarız. Kimseye hayal satmıyorum. Bu tabloyu düzeltiriz. Ancak 3-4 yıl sabra ihtiyacımız var. Cenk kıyafetlerini giydik, kılıcı çektik. Bu Trabzonspor'un varoluş savaşı."

    HER YIL 170 MİLYON AÇIK
    Futbolcu kadromuzun yıllık maliyeti 180 milyon TL. ve kur farkı 90 milyon TL. Kulüp giderleri 20 milyon TL. Tüm giderlerimiz 300 milyon TL'ye yaklaşıyor. Yıllık gelirimiz ise 130 milyon TL. Dolayısıyla Trabzonspor Kulübü her yıl 170 milyon açık veriyor."

    YUSUF'UN FİYATI 913 MİLYON
    Göreve geldiğimizde bir İtalyan kulübünden Yusuf Yazıcı'ya 15 milyon euro'luk teklif geldi. Ben onlara net söyledim, 841 milyon lirayı (Trabzonspor'un toplam borcu) getiren Yusuf'u alır. Şu an 913 milyon lira oldu. Abdülkadir de öyle. Okay Yokuşlu'nun özel bir durumu var yapılmış anlaşma gereği. Benim içime hiç sinmiyor ama 7 milyon 500 bin dolar getirildiği zaman serbest kalma riski var."

    ALT YAPIDAN 5 OYUNCU ÇÖZER
    Trabzon'da futbolun ham maddesi var. Güzel bir model gerçekleştirmiştik altyapıdan 1461 Trabzon'a sonra A takıma ama bu sistem işlevini yitirdi. Tamamen Trabzon'dan yetişen oyuncularla bu işi yapacağız diye bir iddiamız yok. Bu sistemin içerisine alt yapıdan 5 oyuncuyu kattığınız zaman gelir gider dengeniz sarsılmaz."

    UEFA'LIK 200 DOSYA VAR
    'ya gitmiş ve gidebilecek olan dosya sayısının 200'ün üzerinde olduğunu vurgulayan başkan Ağaoğlu, "Milan'dan alınmış iki futbolcumuz (Kucka-Sosa) var. 10 milyon euro bonservis bedeli ve 2 milyon dolar'a yakın menajerlik borcumuz var. Milan bir tek taksit dahi ödenmediği için 14 Şubat'ta ihtar çekiyor. Burak ile alakalı Pekin iki ayrı ihtar çekti; 2 milyon euro bonservis bedeli ödenmediği için. Ayrıca Akhisar'dan 790 bin euro'luk bonservis bedeli taksidinin ödenmediği için ihtar aldık. Her an 2. 3. 4. 5. yasağı gelebilir. Bu transfer yasaklarının nereye gittiğini herkes biliyor. Puan silme veya küme düşürmeye kadar yolu var. Allah korusun... İçinde bulunduğumuz durum bu" dedi.


    Yunus Emre SEL
    1. 7.5.2018
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