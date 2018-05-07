Masada süper başarı – Fotomaç – 07 Mayıs 2018
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    07 Mayıs 2018, Pazartesi
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    Masada süper başarı

    Masada süper başarı
    Kadın Masa Tenisi Takımı, 'e yükseldi. Bordo-mavililer, 'da yapılan 1. Lig 5. etap müsabakaları sonunda 16 takım arasından ikinciliği elde ederek bir ilki başardı ve Süper Lig'e yükseldi.
    1. 7.5.2018
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