İstanbul’a 20 puan! – Fotomaç – 07 Mayıs 2018
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    07 Mayıs 2018, Pazartesi
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    ’a 20 puan!

    İstanbul’a 20 puan!
    Fırtına, 'de bu sezon takımları ile oynadığı maçlarda 20 puan kaybetti. Bordo-mavililer; Beşiktaş, Başakşehir, Kasımpaşa, Fenerbahçe ve Galatasaray ile yaptığı 10 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. ekibi, söz konusu maçlarda 20 puanlık kayıp yaşadı.
    1. 7.5.2018
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