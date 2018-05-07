Bursa’da tam 7 oyuncu yok – Fotomaç – 07 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Mayıs 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    ’da tam 7 oyuncu yok

    Bursa’da tam 7 oyuncu yok
    Fırtına'da eksiklerin sayısı 7'ye ulaştı. Sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan kaptan Onur, Uğur, Kamil Ahmet ve Castillo'nun yanı sıra karşısında kırmızı kart gören Okay ve Hubocan ile 4 sarı kart sınırına ulaşan Kucka da maçında forma giyemeyecek. 'ın zorlu deplasmanda yedeklere şans vermesi bekleniyor.
    1. 7.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bursa’da tam 7 oyuncu yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN