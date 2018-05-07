Brezilya'nın efsanevi ismi Dunga, Rıza Çalımbay'ın yerine geliyor
Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde Kasımpaşa'ya 5-2 mağlup olan ve bu sezon gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan Trabzonspor'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
- 7.5.2018 23:43
- Güncelleme: 8.5.2018 00:13
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Beşiktaş evinde Kayserispor'u 2-0 mağlup etti
Toplam 2
Yorum
karakartal Bu sezon Beşiktaşı durdurmak için alenice hakem hataları yapılsı.Pes artık maça gitmenin bir tadı kalmadı.Kimse maça gitmesin
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Beşiktaş evinde Kayserispor'u 2-0 mağlup etti
Toplam 2
Yorum
aslan Kayseriye gol lazım Asamoahgıyanı maça almıyor hoca pis pis kokular geliyor..........
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Tribünlerden Şenol Güneş’e ve takıma destek
Toplam 3
Yorum
Çarşı Niyazi Şenol Güneş’in dışında yüksek ücretle saha dışına alınan transferler için kesinlikle birlik olup önüne geçmeliyiz geleceğimizi mahvediyorlar
Brezilya'nın efsanevi ismi Dunga, Rıza Çalımbay'ın yerine geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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