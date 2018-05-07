Avrupa tehlikede – Fotomaç – 07 Mayıs 2018
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    07 Mayıs 2018, Pazartesi
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    tehlikede

    Avrupa tehlikede

    bugün kazanırsa 6. sıraya gerileyecek. kupalarına katılmak isteyen Fırtına, son 2 haftada ve ’ü yenip, bekleyecek.

    Son haftalarda düşüşe geçen , karşısında aldığı mağlubiyetle ligi kupalarına katılacak bir noktada tamamlama iddiasını da zora soktu. Bordo-mavililer 49 puanla hala 5. sırada yer alıyor. Ancak 47 puandaki bu akşam sahasında 'u yenerse, Trabzonspor'un üstüne çıkacak. Avrupa kupalarına katılabilmesi için ligi en azından 5. bitirmesi gereken Fırtına, son iki haftada deplasmanına gidecek, ardından ligden düşen 'u konuk edecek. Hedef iki maçı da kazanıp, ligi 5. bitirmek. Göztepe ve 'un alacağı sonuçlar da sıralamada belirleyici olacak.
    1. 7.5.2018
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