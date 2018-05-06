Trabzonspor'un 16 yıllık rekoru – Fotomaç – 06 Mayıs 2018
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    06 Mayıs 2018, Pazar
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    'un 16 yıllık rekoru

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>'un 16 yıllık rekoru

    Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa'ya evinde 5-2 mağlup olurken bu sezon kalesinde gördüğü gollerle kötü bir performansa imza attı.

    1. 6.5.2018 12:25
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