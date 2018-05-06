Trabzonspor'un 16 yıllık rekoru
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa'ya evinde 5-2 mağlup olurken bu sezon kalesinde gördüğü gollerle kötü bir performansa imza attı.
- 6.5.2018 12:25
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