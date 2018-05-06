Trabzonspor'da Okay Yokuşlu ve Hubocan kırmızı kart gördü – Fotomaç – 06 Mayıs 2018
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    06 Mayıs 2018, Pazar
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    'da Okay Yokuşlu ve Hubocan kırmızı kart gördü

    Trabzonspor'da Okay Yokuşlu ve Hubocan kırmızı kart gördü

    'in 32. haftasında , evinde 'yı ağırlıyor

    Mücadelenin 77. dakikasında Okay Yokuşlu, direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bu kırmızı kartın ardından 87. dakikada da Hubocan kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı.
    1. 5.5.2018 20:43
    2. Güncelleme: 6.5.2018 02:22
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