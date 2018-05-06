Trabzonspor evinde Kasımpaşa'ya 5-2 mağlup oldu!
Avrupa Ligi’ne katılmak isteyen Karadeniz ekibi, Okay ve Hubocan’ın kırmızı kart gördüğü maçta Diagne (2), Trezeguet (2) ve Mensah’ı durduramadı. Novak’ın 2 golü puan için yetmedi
2 KIRMIZI KART VE ÇÖKÜŞ
Karaeniz ekibi dünkü kayıp ile 49 puanda kaldı. 47 puanlı Göztepe bugün Malatya'yı yenerse Trabzonspor 6. sırada düşecek ve Avrupa Ligi de zora girecek. Ayrıca Okay ile Kucka'nın atılması ve takımın ağır yenilgi ile moralinin bozulması da olumsuz ir etken. Bu arada Süper Lig'de Trabzonspor ile Kasımpaşa, 18. kez karşı karşıya geldi. İki takımın ligde oynadığı 17 maçın 8'inde Trabzon galip geldi. Kasımpaşa rakibini 5 kez mağlup ederken, taraflar 5 kez berabere kaldı. Bordo- mavililer, ligde 2007- 08'de başlayan rekabette 27 gol attı ve 23 gol yedi.
EVDEKİ BÜYÜK HÜSRAN
Sezona büyük hedeflerle başlayan ancak hayal kırıklığına uğrayan Trabzonspor, en büyük darbeyi evinde yedi. Bir zamanlar sahasında rakiplerine nefes aldırmayan bordomavililer, bu yıl ise evinde 26 puan alabildi ve dün de farklı yenilerek taraftarını kahretti. Süper Lig'de en çok puan toplayan takımlar sıralamasında Karadeniz ekibi sekizinci sırada yer alıyor. Lider Galatasaray ise şampiyonluğun kendi sahasında oynadığı maçlardan geçtiğini rakamlarla da ortaya koydu. 66 puanı olan Cimbom, bu puanların 46'sını kendi saha ve seyircisi önünde topladı. Fırtına, Aslan'ın sadece evinde topladığı puanlardan 3 puan fazla toplayabildi.
- 6.5.2018
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Toplam 1
Yorum
eses anadolu kulüplerinin 50 milyon borcu var diye puanları silinsin küme düşürülsün 3 büyütülmüşlerin borcuna bak işte adalet..
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Emre Mor'dan Fatih Terim'e telefon: 'Alo hocam ben Emre'
Toplam 4
Yorum
seda super olur bu cocuk paylasilmayacak,ancak terim onu pisircekki olsun
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Toplam 5
Yorum
haydar bence küme düşürülmeli ki adam gibi ders olsun
Trabzonspor evinde Kasımpaşa'ya 5-2 mağlup oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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