Trabzonspor evinde Kasımpaşa'ya 5-2 mağlup oldu! – Fotomaç – 06 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Mayıs 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    evinde 'ya 5-2 mağlup oldu!

    Trabzonspor evinde Kasımpaşa'ya 5-2 mağlup oldu!

    ’ne katılmak isteyen ekibi, Okay ve Hubocan’ın kırmızı kart gördüğü maçta Diagne (2), Trezeguet (2) ve Mensah’ı durduramadı. Novak’ın 2 golü puan için yetmedi

    'in 32. haftasında dün , 'ya 5-2 yenilerek ağır bir yara aldı. İnanılmaz bir heyecana sahne olan, atak zenginliği rekoru kıran, 7 gol olmasına rağmen sayısız pozisyonunun da kaçtığı karşılaşmada İstanbul temsilcisi, nin 2 gol ve 2 asistle yıldızlaşmasıyla sonuca gitti. Lacivert- beyazlıların gollerini Diagne (2), Trezeguet (2) ve Mensah attı. ekibinin sayıları ise Novak attı. Sezona şampiyonluk iddiasıyla başlayan ama bu hedeften kopan Karadeniz ekibi, en azından ligi 5. sırada bitirerek 'ne katılmak istiyordu. Ancak Fırtına dün dün büyük şok yaşadı.

    2 KIRMIZI KART VE ÇÖKÜŞ
    Karaeniz ekibi dünkü kayıp ile 49 puanda kaldı. 47 puanlı bugün 'yı yenerse Trabzonspor 6. sırada düşecek ve Avrupa Ligi de zora girecek. Ayrıca Okay ile Kucka'nın atılması ve takımın ağır yenilgi ile moralinin bozulması da olumsuz ir etken. Bu arada Süper Lig'de Trabzonspor ile Kasımpaşa, 18. kez karşı karşıya geldi. İki takımın ligde oynadığı 17 maçın 8'inde Trabzon galip geldi. Kasımpaşa rakibini 5 kez mağlup ederken, taraflar 5 kez berabere kaldı. Bordo- mavililer, ligde 2007- 08'de başlayan rekabette 27 gol attı ve 23 gol yedi.

    EVDEKİ BÜYÜK HÜSRAN
    Sezona büyük hedeflerle başlayan ancak hayal kırıklığına uğrayan Trabzonspor, en büyük darbeyi evinde yedi. Bir zamanlar sahasında rakiplerine nefes aldırmayan bordomavililer, bu yıl ise evinde 26 puan alabildi ve dün de farklı yenilerek taraftarını kahretti. Süper Lig'de en çok puan toplayan takımlar sıralamasında Karadeniz ekibi sekizinci sırada yer alıyor. Lider ise şampiyonluğun kendi sahasında oynadığı maçlardan geçtiğini rakamlarla da ortaya koydu. 66 puanı olan Cimbom, bu puanların 46'sını kendi saha ve seyircisi önünde topladı. Fırtına, Aslan'ın sadece evinde topladığı puanlardan 3 puan fazla toplayabildi.
    1. 6.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Trabzonspor evinde Kasımpaşa'ya 5-2 mağlup oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN