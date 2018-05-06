Rıza Çalımbay: "Çok kötüydük!" – Fotomaç – 06 Mayıs 2018
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    06 Mayıs 2018, Pazar
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    : "Çok kötüydük!"

    <a href="/index/riza-calimbay?id=a0630517-22de-483d-92a9-8fb0e122df45" class="" rel="tag">Rıza Çalımbay</a>: "Çok kötüydük!"

    : Birçok pozisyonda gol atamadık. Defansımız inanılmaz hatalar yaptı. Ben inanamadım. Çok da kötü goller yedik ve kaybettik

    Teknik direktör , yenilgisi sonrası çok hata yaptıklarını söyledi. 54 yaşındaki hoca, "İnanılmaz derece pozisyona girdik ama atamadık. Ama adamlar olmayan pozisyonlarda golü buldular. Özellikle ikinci devrede 5 kez geldiler 3'ü gol oldu. Defansif anlamda çok kötüydük. Defansımız çok hata yaptı. Ben inanamadım" dedi. Hakemin de çok hata yaptığını belirten Çalımbay, "Yediğimiz 3. gol öncesi Hubocan'a dirsek atıldı. Oyuncumuz yerdeyken golü yedik. Hadi orta hakem görmedi, yardımcısı da mı görmedi? Evet kötü oynadık ama eminim ki bu takım ligi 5. bitirecek. Taraftar tepkide haklı" ifadesini kullandı.



    1. 6.5.2018
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