Novak üç gole ulaştı – Fotomaç – 06 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Mayıs 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Novak üç gole ulaştı

    Novak üç gole ulaştı

    Devre arasında bordo-mavili kulübe gelen dün fileleri iki kez sarsarak toplamda 3 gole ulaştı.

    Devre arasında bordo-mavili kulübe gelen dün fileleri iki kez sarsarak toplamda 3 gole ulaştı. 3-3 biten karşılaşmasında gol siftahı yapan Çek savunma oyuncusu, "Gerçekten de hiç beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu. Bir türlü oyun düzenimizi kuramadık ve farklı kaybettik. Üzgünüz. İyi futbol oynayamadık" ifadesini kullandı.
    1. 6.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Novak üç gole ulaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN