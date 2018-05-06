Mazıdağ da bize Trabzon – Fotomaç – 06 Mayıs 2018
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    06 Mayıs 2018, Pazar
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    Mazıdağ da bize

    Mazıdağ da bize <a href="/index/trabzon?id=51d17c51-3314-40ba-b2f7-8df8513fa3b0" class="" rel="tag">Trabzon</a>

    , sosyal sorumluluk projeleri kapsamında sevgisi taşıyan öğrencileri unutmuyor.

    , sosyal sorumluluk projeleri kapsamında sevgisi taşıyan öğrencileri unutmuyor. Bordomavili kulüp, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Mardin'in Mazıdağ İlçesi Etibakır İlkokulu tarafından talep edilen formalar, minik öğrencilere teslim edildi. Formalarını alan öğrenciler büyük bir coşku yaşarken, bordo-mavili kulübe teşekkür ettiler.
    1. 6.5.2018
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