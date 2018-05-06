Maça ilgi azdı – Fotomaç – 06 Mayıs 2018
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    06 Mayıs 2018, Pazar
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    Maça ilgi azdı

    Maça ilgi azdı
    Trazonsporlu taraftarlar karşılaşmasına fazla ilgi göstermedi. Tribünlerin önemli bölümünün boş olduğu görülürken, maça gelen bordo-mavili taraftarlar karşılaşma öncesi ısınmak için sahaya çıkan futbolcuları alkışlayarak moral verdi. Konuk ekibin taraftarları için ayrılan bölüm ise boş kaldı.
    1. 6.5.2018
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