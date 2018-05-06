Biz Anadoluyuz! – Fotomaç – 06 Mayıs 2018
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    06 Mayıs 2018, Pazar
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    Biz !

    Biz <a href="/index/anadoluyuz?id=a83ae8fd-a840-4aea-a44b-97ce7af6804d" class="" rel="tag">Anadoluyuz</a>!
    Dün akşam oynanan karşılaşmasını izleyenler arasında, şehir dışından gelen öğrenciler de vardı. "Biz " projesi kapsamında 'dan gelen 200 öğrenci de Medical Park Stadı tribünlerinde yer alarak karşılaşmayı izledi. Öğrenciler, tezahüratlarla maçın keyfini çıkarmaya çalıştı.
    1. 6.5.2018
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