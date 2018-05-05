Yedi futbolcu oynamayacak – Fotomaç – 05 Mayıs 2018
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    05 Mayıs 2018, Cumartesi
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    Yedi futbolcu oynamayacak

    Yedi futbolcu oynamayacak
    Bordo-mavililerde maçında kart cezalısı Bero oynamayacak. Sakatlıkları bulunan Uğur Demirok, , Kamil Ahmet ile Castillo da forma giyemeyecek, Mustafa da kadro dışı bırakıldı. Burak ve Abdülkadir ise sahaya çıkabilecek.
    1. 5.5.2018
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