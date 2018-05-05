Trabzonspor'da büyük şok! – Fotomaç – 05 Mayıs 2018
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    05 Mayıs 2018, Cumartesi
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    'da büyük şok!

    Trabzonspor'da büyük şok!

    'in 32. haftasında , evinde 'yı ağırlıyor

    Mücadelenin 77. dakikasında Okay Yokuşlu, direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bu kırmızı kartın ardından 87. dakikada da Hubocan kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı.
    1. 5.5.2018 20:43
    2. Güncelleme: 5.5.2018 20:49
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