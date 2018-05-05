Trabzonspor'da büyük şok!
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor, evinde Kasımpaşa'yı ağırlıyor
Mücadelenin 77. dakikasında Okay Yokuşlu, direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bu kırmızı kartın ardından 87. dakikada da Hubocan kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı.
- 5.5.2018 20:43
- Güncelleme: 5.5.2018 20:49
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VEDAT BURSA DA MAÇA ÇIKMAZ ARTIK NASIL OLSA SİZ ALIŞTINIZ
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maho yerlerde yatıp zaman geçiriyordun emre efendi sivas affetmez
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birisi süper olur.
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