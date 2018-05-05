Trabzonspor-Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? – Fotomaç – 05 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Mayıs 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    - maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>-<a href="/index/kasimpasa?id=1f925e8a-6f14-4a30-b8c2-cdfb0637ed5d" class="" rel="tag">Kasımpaşa</a> maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

    'in 32. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Avrupa şansını sürdürmek isteyen mutlak galibiyet peşinde. Peki, - ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Ayrıca maça dair tüm detaylar ve canlı takibi fotomac.com.tr'de....

    Spor Toto 'in 32. haftasında , 'yı konuk ediyor. Avrupa kupalarına katılabilmek için kaybetme şansı olmayan sahaya 3 puan için çıkacak. Peki, Akhisarspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    TRABZONSPOR-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

    Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele bugün 5 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Hakem Ümit Öztürk'ün düdük çalacağı karşılaşma beIN SPORTS1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maça dair tüm detaylar ve canlı takibi fotomac.com.tr'de olacak...

    MUHTEMEL 11'LER

    Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hubocan, Okay, Novak, Kucka, Onazi, Abdülkadir, Sosa, Yusuf, Burak

    Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Veysel, Omeruo, Veigneau, Pavelka, Sadiku, İlhan, Mensah, Trezeguet, Diagne

    TEK HEDEF 3 PUAN

    'in 32. haftasında bugün 'yı konuk edecek , sahadan galibiyetle ayrılarak ligin sonuna kadar galibiyet serisi yakalamayı amaçlıyor. Hafta içerisinde yapılan antrenmanlarda Kasımpaşa'nın asla hafife alınacak bir takım olmadığı yönünde oyuncularına uyarılarda bulunan teknik direktör , özellikle yakalanan pozisyonların kolay harcanmaması gerektiğine vurgu yaptı. 54 yaşındaki hoca, kalan maçların tümünden galibiyetle ayrılmak istediklerini belirterek, "Ligi en iyi noktada tamamlamak istiyoruz. Bu da bulunduğumuz konumu korumak anlamına geliyor. Taraftarlarımızın bundan önce olduğu gibi bundan sonra da bizim yanımızda olmalarını istiyoruz. Onlara gerçekten ihtiyacımız var ve ligi iyi bir noktada bitirmekiz gerekiyor. Taraftarımız Kasımpaşa maçında da bizi yalnız bırakmasın" ifadesini kullandı.

    FIRTINA 49 PUAN TOPLADI

    Bordo-mavili takım bu sezon Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 31 maçta 13 galibiyet, 10 beraberlik elde etti ve 8 mağlubiyet yaşadı. Attığı 55 gole karşılık 45 gol yedi. 49 puan topladı ve 5. sırada. Art arda gelen sakatlıklar nedeniyle birçok maça tam kadro çıkamayan 'nın hedefi Avrupa Ligi'ne katılmak.

    TRABZONSPOR İLE KASIMPAŞA 18. KEZ

    Süper Lig'de ile Kasımpaşa, 18. kez karşı karşıya gelecek. İki takımın ligde oynadığı 17 maçın 8'inde Trabzonspor galip geldi. Kasımpaşa rakibini 4 kez mağlup ederken, taraflar 5 kez sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer, Süper Lig'de 2007-08'de başlayan rekabette 25 gol attı ve 18 gol yedi.

    FIRTINA EVİNDE 5-1 ÖNDE

    , evindeki maçlarda Kasımpaşa'ya galibiyetlerde üstünlük sağladı. Bordo-mavililer, iç sahada 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. ekibi bu periyotta 9 gol attı, 8 gol yedi. Trabzonspor, 2010-2011 sezonunda rakibini 7-0 mağlup etti, Kasımpaşa da 2015-16'da 6-0 galip geldi.

    1. 5.5.2018 11:03
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    - maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN