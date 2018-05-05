Trabzonspor-Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Avrupa şansını sürdürmek isteyen Trabzonspor mutlak galibiyet peşinde. Peki, Trabzonspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Ayrıca maça dair tüm detaylar ve canlı takibi fotomac.com.tr'de....
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Avrupa kupalarına katılabilmek için kaybetme şansı olmayan Trabzonspor sahaya 3 puan için çıkacak. Peki, Akhisarspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
TRABZONSPOR-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele bugün 5 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Hakem Ümit Öztürk'ün düdük çalacağı karşılaşma beIN SPORTS1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maça dair tüm detaylar ve canlı takibi fotomac.com.tr'de olacak...
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hubocan, Okay, Novak, Kucka, Onazi, Abdülkadir, Sosa, Yusuf, Burak
Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Veysel, Omeruo, Veigneau, Pavelka, Sadiku, İlhan, Mensah, Trezeguet, Diagne
TEK HEDEF 3 PUAN
Süper Lig'in 32. haftasında bugün Kasımpaşa'yı konuk edecek Trabzonspor, sahadan galibiyetle ayrılarak ligin sonuna kadar galibiyet serisi yakalamayı amaçlıyor. Hafta içerisinde yapılan antrenmanlarda Kasımpaşa'nın asla hafife alınacak bir takım olmadığı yönünde oyuncularına uyarılarda bulunan teknik direktör Rıza Çalımbay, özellikle yakalanan pozisyonların kolay harcanmaması gerektiğine vurgu yaptı. 54 yaşındaki hoca, kalan maçların tümünden galibiyetle ayrılmak istediklerini belirterek, "Ligi en iyi noktada tamamlamak istiyoruz. Bu da bulunduğumuz konumu korumak anlamına geliyor. Taraftarlarımızın bundan önce olduğu gibi bundan sonra da bizim yanımızda olmalarını istiyoruz. Onlara gerçekten ihtiyacımız var ve ligi iyi bir noktada bitirmekiz gerekiyor. Taraftarımız Kasımpaşa maçında da bizi yalnız bırakmasın" ifadesini kullandı.
FIRTINA 49 PUAN TOPLADI
Bordo-mavili takım bu sezon Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 31 maçta 13 galibiyet, 10 beraberlik elde etti ve 8 mağlubiyet yaşadı. Attığı 55 gole karşılık 45 gol yedi. 49 puan topladı ve 5. sırada. Art arda gelen sakatlıklar nedeniyle birçok maça tam kadro çıkamayan Fırtına'nın hedefi Avrupa Ligi'ne katılmak.
TRABZONSPOR İLE KASIMPAŞA 18. KEZ
Süper Lig'de Trabzonspor ile Kasımpaşa, 18. kez karşı karşıya gelecek. İki takımın ligde oynadığı 17 maçın 8'inde Trabzonspor galip geldi. Kasımpaşa rakibini 4 kez mağlup ederken, taraflar 5 kez sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer, Süper Lig'de 2007-08'de başlayan rekabette 25 gol attı ve 18 gol yedi.
FIRTINA EVİNDE 5-1 ÖNDE
Fırtına, evindeki maçlarda Kasımpaşa'ya galibiyetlerde üstünlük sağladı. Bordo-mavililer, iç sahada 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Karadeniz ekibi bu periyotta 9 gol attı, 8 gol yedi. Trabzonspor, 2010-2011 sezonunda rakibini 7-0 mağlup etti, Kasımpaşa da 2015-16'da 6-0 galip geldi.
- 5.5.2018 11:03
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Aykut Kocaman: Akhisar yedekleri oynatırsa çok ayıp eder
Toplam 35
Yorum
CENGİZ YLMZTRK 1903 Fenerbahçe'nin sezon başından beri top oynamak hariç yaptıklarına bir örnek daha. Bunu yazarken Akhisar'ın puan ve kalan maçlarına bakın!!
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Belhanda üzgün
Toplam 1
Yorum
yaşar ersoyu Faydalı olamadığı yetmezmiş gibi birde ceza alıyor.Bu adamı kovun gitsin.Ondan hayır gelmez.
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Aykut Kocaman: Akhisar yedekleri oynatırsa çok ayıp eder
Toplam 35
Yorum
UZMAN ANALİST İŞTE LİGİN ANLAMI BU AKHİSARA 5 AT KARABÜĞE 5 AT BENİ YENEME HATTA ÇOGU SEZON 2 MAÇTADA YENİL ŞAMPİYON OL. ESAS BENİ YENECEN ONU BUNU DEĞİL
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