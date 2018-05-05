Tek hedef 3 puan

Süper Lig'in 32. haftasında bugün Kasımpaşa'yı konuk edecek Trabzonspor, sahadan galibiyetle ayrılarak ligin sonuna kadar galibiyet serisi yakalamayı amaçlıyor. Hafta içerisinde yapılan antrenmanlarda Kasımpaşa'nın asla hafife alınacak bir takım olmadığı yönünde oyuncularına uyarılarda bulunan teknik direktör Rıza Çalımbay, özellikle yakalanan pozisyonların kolay harcanmaması gerektiğine vurgu yaptı. 54 yaşındaki hoca, kalan maçların tümünden galibiyetle ayrılmak istediklerini belirterek, "Ligi en iyi noktada tamamlamak istiyoruz. Bu da bulunduğumuz konumu korumak anlamına geliyor. Taraftarlarımızın bundan önce olduğu gibi bundan sonra da bizim yanımızda olmalarını istiyoruz. Onlara gerçekten ihtiyacımız var ve ligi iyi bir noktada bitirmekiz gerekiyor. Taraftarımız Kasımpaşa maçında da bizi yalnız bırakmasın" ifadesini kullandı.

49 puan topladı ve 5. sırada



Yunus Emre SEL



49 puan topladı ve 5. sırada

Bordo-mavili takım bu sezon Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 31 maçta 13 galibiyet, 10 beraberlik elde etti ve 8 mağlubiyet yaşadı. Attığı 55 gole karşılık 45 gol yedi. 49 puan topladı ve 5. sırada. Art arda gelen sakatlıklar nedeniyle birçok maça tam kadro çıkamayan Fırtına'nın hedefi

Avrupa Ligi'ne katılmak.



Süper Lig'de Trabzonspor ile Kasımpaşa, 18. kez karşı karşıya gelecek. İki takımın ligde oynadığı 17 maçın 8'inde Trabzonspor galip geldi. Kasımpaşa rakibini 4 kez mağlup ederken, taraflar 5 kez sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer, Süper Lig'de 2007-08'de başlayan rekabette 25 gol attı ve 18 gol yedi.



Fırtına evinde 5-1 önde

Fırtına, evindeki maçlarda Kasımpaşa'ya galibiyetlerde üstünlük sağladı. Bordo-mavililer, iç sahada 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Karadeniz ekibi bu periyotta 9 gol attı, 8 gol yedi. Trabzonspor, 2010-2011 sezonunda rakibini 7-0 mağlup etti, Kasımpaşa da 2015-16'da 6-0 galip geldi.