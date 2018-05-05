Şok! Mustafa kadro dışı kaldı
Karadeniz ekibinde Kasımpaşa maçı öncesi teknik direktör Rıza Çalımbay, zorlu maç öncesi deneyimli stoper Mustafa Akbaş'ı kadro dışı bıraktı. Kadro dışı kalma sebebi olarak ise Antalyaspor maçı sırasında ısınması istenen Akbaş'ın buna uymaması gösterildi.
- 5.5.2018
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Abdullah Avcı'dan ayrılık açıklaması: Şu an başka duygular yaşıyorum
Toplam 2
Yorum
metinn avcinin sansi son yillarda kötu olan fb - gs arasindan siyrilmasiydi simdi ise iliside iyi ve ardalarla emrelerle bir eyre kadardir gecelim
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Samet Aybaba 1 puana sevinmedi
Toplam 2
Yorum
sivasli samet hocam 90 2 oynaniyor,su yada bu sekilde takimin maglubiyetten kurtuluyor,o andaki yüz ifaden iyi halt ettiniz modunda,hayirdir ne oldu
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Fenerbahçe'ye Yaya Toure müjdesi
Toplam 3
Yorum
uzaylı yorumcu yaya karakterli bir oyuncudur yazık olur
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