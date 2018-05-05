Şok! Mustafa kadro dışı kaldı – Fotomaç – 05 Mayıs 2018
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    05 Mayıs 2018, Cumartesi
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    Şok! Mustafa kaldı

    Şok! Mustafa kadro dışı kaldı

    ekibinde maçı öncesi teknik direktör , zorlu maç öncesi deneyimli stoper bıraktı. Kadro dışı kalma sebebi olarak ise maçı sırasında ısınması istenen Akbaş'ın buna uymaması gösterildi.

    ekibinde maçı öncesi teknik direktör , zorlu maç öncesi deneyimli stoper bıraktı. Kadro dışı kalma sebebi olarak ise maçı sırasında ısınması istenen Akbaş'ın buna uymaması gösterildi.
    1. 5.5.2018
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