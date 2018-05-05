Siverekli minik yürekler sevindi – Fotomaç – 05 Mayıs 2018
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HEPSİ
    05 Mayıs 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Siverekli minik yürekler sevindi

    Siverekli minik yürekler sevindi
    Akçaabatlılar Taraftar Grubu, Gümüşhaneli şehit öğretmenin adının verildiği Siverek'teki Necmettin Yılmaz İlköğretim Okulu öğrencilerine forma, kaşkol, bere ve bayrak dağıttı. Daha önce de , ve 'da da dağıtım yapılmıştı.
    1. 5.5.2018
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