Hubocan ile yollar ayrılıyor – Fotomaç – 05 Mayıs 2018
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    05 Mayıs 2018, Cumartesi
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    ile yollar ayrılıyor

    <a href="/index/hubocan?id=5bfdba24-11e1-4222-9bab-36319f27fdb1" class="" rel="tag">Hubocan</a> ile yollar ayrılıyor
    Slovak stoper 'la sezon sonunda yolların ayrılacağı iddia edildi. 1.1 milyon euro satın alma opsiyonu ile kiralanan 'ın istikrarsız performansı, maliyeti ve yaşının (32) etkili olduğu dile getirildi. Tecrübeli oyuncu 32 maçta görev yaptı.
    1. 5.5.2018
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