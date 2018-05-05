Fındığa devam – Fotomaç – 05 Mayıs 2018
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HEPSİ
    05 Mayıs 2018, Cumartesi
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    Fındığa devam

    Fındığa devam
    FIRTINA, maçı öncesi özel olarak hazırlanmış ve bordo-mavi renklerle bezendirilen poşetlerini taraftarlara atmıştı. yönetimi, bu ve bunun gibi uygulamaların gelecek yıllarda da devam ettirileceğini, bugün de bunun gerçekleştireleceğini dile getirdi.
    1. 5.5.2018
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