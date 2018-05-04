Zeyyat Kafkas: "Yeni buluşma İstanbul’da" – Fotomaç – 04 Mayıs 2018
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    04 Mayıs 2018, Cuma
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    : "Yeni buluşma ’da"

    Zeyyat Kafkas: "Yeni buluşma İstanbul’da"
    Basın sözcüsü , geçtiğimiz günlerde camianın ileri gelenleri ile Trabzon'da düzenledikleri buluşmanın bir benzerini bu defa 'da 12 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştireceklerini söyledi. Kafkas, "Camiamızın değerli isimleriyle fikir alışverişinde bulunuyoruz" ifadesini kullandı.
    1. 4.5.2018
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